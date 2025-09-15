Начать строительство планируется в 2026 году, сообщил глава региона Дмитрий Демешин

ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат 500 млн рублей на создание технопарка "Амур" в Хабаровске. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Как мы и надеялись, Минэкономразвития России одобрило заявку на создание технопарка "Амур" в Хабаровске. Получим федеральную поддержку в 500 млн рублей по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", - написал он.

Проект одобрил президент России Владимир Путин, когда посещал регион в 2024 году. Начать стройку планируется в 2026 году, закончить - в 2029-м. Разместится новый технопарк недалеко от территории будущего межвузовского кампуса - в Краснофлотском районе.

Общая стоимость работ превышает 890 млн рублей, кроме федеральной субсидии, будут добавлены средства краевого бюджета и частных инвесторов, уточнил губернатор. "Амур" станет у нас первым технопарком, соответствующим всем критериям технологичности. Предварительно уже 11 компаний заявили о своем желании стать его резидентами", - написал Демешин.