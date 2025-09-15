Наемники из США, Латинской Америки и Европы, которые решили не продлевать контракт с ВСУ, чаще всего ищут на вакансии водителей или преподавателей иностранных языков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Наемники из США, Латинской Америки и Европы, получившие ранения, решившие разорвать или не продлевать контракт с ВСУ, чаще всего ищут на Украине вакансии водителей или преподавателей иностранных языков. ТАСС проанализировал украинские сайты по поиску работы.

Репетитор испанского для детей

Наемник по имени Марко со свободным владением английского, испанского и португальского языков воевал за ВСУ с июля 2022 по апрель 2024 года. Является соискателем сразу нескольких вакансий: военнослужащего, преподавателей английского и испанского языков (в том числе для детей и подростков), а также инженера-механика и ИТ-специалиста.

В подразделении Альфа 1-го пехотного батальона Интернационального легиона территориальной обороны Украины дослужился до командира отделения.

Отмечается, что на его счету больше 20 боевых задач в Стельмаховке и Берестовом. Получив ранение и выписавшись из госпиталя, перешел в формирование наемников Chosen Company ("Избранная рота"). Участвовал в безуспешной для ВСУ обороне Авдеевки, когда вновь получил ранение. В качестве навыков указывает в том числе вождение на механической коробке передач, а также управление мотоциклами и работу с дронами.

Сейчас из Днепропетровска удаленно работает оператором кол-центра медицинской компании, принимая звонки из Нью-Йорка.

Дальнобойщик из США

41-летний ветеран Сухопутных войск США по имени Ансон рассматривает вакансии водителя-экспедитора, преподавателя английского языка, а также инженера БПЛА.

Служил в ВСУ с мая 2022 по февраль 2025 года, до этого три года работал дальнобойщиком в США, а в 2006 году получил среднее специальное образование по уголовному праву в колледже штата Иллинойс.

Имеет вид на жительство на Украине. Уточняет, что пока не говорит по-украински.

Говорящий на польском языке Маркиан также ищет работу водителя-дальнобойщика. Служил в ВСУ с ноября 2023 по апрель 2025 года. Имеет инвалидность третьей степени. При этом в резюме 50-летнего мужчины стоит пометка: "Войсковые части просьба не беспокоить".

Ирландский рабочий

Соискателем на вакансию "оператор производственной линии" во Львове является 32-летний ирландец Конор. Он служил стрелком и гранатометчиком в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины с 2024 по 2025 год. Имеет опыт обращения с автоматами АКМ, CZ, UAR-15, гранатометами РПГ-7, NLAW, а также Fort-600.

"Приехав на Украину <…> и получив боевой опыт, разорвал контракт по взаимному согласию сторон. Принял решение остаться на Украине. Ищу хорошую работу, желательно, соответствующую предыдущему опыту - более десяти лет работы оператором производственных процессов разного уровня сложности", - пишет он.

Продавец машин из Австрии и водитель из Франции

29-летний Штефан, проживающий в Тернополе, ищет вакансию менеджера по продажам. С 2014 по 2017 работал в салоне Mercedes Benz в Австрии. Подробностей его службы в ВСУ не приводится.

Адриэль, как отмечается в резюме, экспатриант из США, служит вербовщиком в бригаде "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) с января этого года. Наемник рассматривает вакансии представителя службы поддержки клиентов, оператора ввода данных, медицинского представителя, координатора по логистике, грузового брокера, а также инструктора по тактической медицине.

52-летний Тьерри, свободно владеющий французским, с марта 2022 по май 2024 года служил в Интернациональном легионе, в батальоне "Волки Да Винчи". Ищет работу водителя и телохранителя в городе Ровно.