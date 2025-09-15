Украинский боец ММА Рындовский рассказал, что чувствует себя в Москве своим

В столице "уникально сочетаются невероятная энергия современного мегаполиса и искренняя душевная теплота", отметил заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский рассказал ТАСС, что чувствует себя в Москве как дома.

"Москва - это город, где с первого дня я почувствовал себя не гостем, а по-настоящему своим. Здесь уникально сочетаются невероятная энергия современного мегаполиса и искренняя душевная теплота. В первые же дни люди помогали мне. Просто так, по-доброму. Это было очень-очень по-домашнему, душевно. Для меня Москва - это духовный центр и, конечно же, место колоссальных возможностей для тех, кто готов трудиться и, самое главное, побеждать", - отметил Рындовский.

Ранее спортсмен рассказал ТАСС о своем желании стать гражданином РФ. Спортсмен покинул Украину после того, как в 2022 году стал целью украинских силовиков, преследовавших его из-за призывов прекратить конфликт против России.