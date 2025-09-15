В пророссийском подполье добавили, что "иногда для тех, кто пытается противостоять силовой мобилизации, устраивают шоу с полицией и угрозами лишить жизни или изнасиловать близких"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Личные вещи пропадают у граждан Украины, которых мобилизуют сотрудники ТЦК. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"У тех, кого мобилизуют, иногда пропадают личные вещи, а иногда для тех, кто пытается противостоять силовой мобилизации, устраивают шоу с полицией и угрозами лишить жизни или изнасиловать близких", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видеозаписи насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.