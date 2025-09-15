МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой предоставить данные о количестве выявленных в России случаев содержания наркотиков в жидкостях для вейпов. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Ранее следствием ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении актрисы Аглаи Тарасовой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). В электронном курительном устройстве у женщины находилось масло каннабиса массой 0,38 грамма.
"Уважаемый Владимир Александрович, прошу вас предоставить информацию о количестве выявленных в Российской Федерации случаев содержания в жидкостях для вейпа наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в тексте обращения.
Глава думского комитета обратил внимание, что состав жидкостей для вейпов может оставаться неизвестным до проведения экспертизы. "В связи с этим можно предположить, что вейпы могут быть использованы для перевозки и потребления наркотических средств и психотропных веществ", - объяснил депутат.
В беседе с ТАСС Леонов отметил, что с помощью запроса в МВД он хочет выяснить, насколько распространены случаи выявления наркотиков в вейпах в России. "Недавний случай с актрисой Аглаей Тарасовой, у которой нашли 0,4 грамма масла каннабиса в вейпе, подтверждает, что практика транспортировки наркотиков в вейпах есть. Но вопрос - в каком масштабе. Данные, полученные из МВД, смогут стать еще одним видимым аргументом в пользу, что вейпы в России нужно запрещать и как можно скорее", - резюмировал он.