БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 сельскохозяйственных предприятий в Белгородской области, чьи хозяйства пострадали от атак со стороны Украины, получат 877 млн рублей компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Министерство сельского хозяйства, правительство Российской Федерации выделили 877 млн рублей нашим 47 сельскохозяйственным предприятиям в рамках возмещения ущерба пострадавшим от агрессии со стороны Украины. До конца года еще должно быть выделено порядка 300 млн рублей", - уточнил глава региона.

По его словам, уже проведена оценка ущерба. "Ждем денег, договоренности и решения на уровне правительства приняты, уверен, что эти договоренности будут выполнены", - добавил Гладков.