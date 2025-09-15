При этом 32% респондентов представляют себе автономный автомобиль как кинотеатр на колесах с фильмами и сериалами, следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, технологической компании Navio и экосистемы Сбера

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян (46%) хотели бы использовать экран мультимедиа беспилотного автомобиля для работы - проверять почту, звонить, работать с документами прямо в дороге. Об этом говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co, технологической компании Navio и экосистемы Сбера (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Если автомобиль станет полностью автономным, экран мультимедиа превратится в рабочее место и развлекательный центр. Почти половина россиян (46%) хотели бы использовать его для работы: проверять почту, звонить, работать с документами прямо в дороге", - сказано в исследовании.

При этом 32% опрошенных представляют себе автономный автомобиль как кинотеатр на колесах с фильмами и сериалами. Для 12% это площадка для общения в мессенджерах и соцсетях, 8% готовы использовать свободное время в пути для обучения, а 2% - для игр.

По данным исследования, россияне уже начинают воспринимать искусственный интеллект (ИИ) как помощника в дороге. Так, треть опрошенных (31%) доверяют нейросетям в роли навигатора и советчика - для подсказок по маршруту, рекомендаций сервисов или оптимизации поездки. Еще треть (33%) предпочитают контролировать все самостоятельно, но не исключают использования ИИ в отдельных сценариях.

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают, что в онлайн-продажах заметен рост интереса к моделям, в которых "цифровая начинка" имеет важное значение. Таким образом, семьи чаще выбирают кроссоверы с расширенными мультимедийными функциями, в частности - с поддержкой потокового контента, подключением нескольких устройств и родительским контролем.

Жители мегаполисов предпочитают компактные городские автомобили с актуальной навигацией, удобной интеграцией со смартфоном и голосовым управлением для звонков hands-free. При этом для работы в дороге растет спрос на бизнес-седаны и премиум-сегмент с мультимедиа, которое поддерживает календарь, видеосвязь и маршрутизацию встреч.