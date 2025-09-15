Собравшиеся возложили цветы к памятнику

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Делегация журналистов и общественников из восьми стран мира побывала в ДНР. Пресс-тур начался с посещения Аллеи ангелов в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

На аллее есть мемориал погибшим от обстрелов ВСУ детям Донбасса. Он представляет собой арку из переплетенных кованых роз и нескольких каменных голубей. Ее выковал донецкий кузнец Виктор Михалев из гильз от снарядов. Гостей из Бангладеш, Бельгии, Бразилии, Словакии, США, Турции, Франции и Чехии встретила детский омбудсмен ДНР Светлана Малахай.

"Наши дети погибали, казалось бы, в очень мирных локациях - возле дома, на детских площадках. Например, 5 ноября 2014 года дети играли в футбол на школьном футбольном поле возле школы №65. Опять случился налет, дети побежали в школу прятаться, но двое из них, к сожалению, не добежали и погибли", - сказала Малахай.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику. После мемориальной акции бывший член Палаты представителей Конгресса США Синтия Маккинни в комментарии ТАСС отметила, что во время войн неизбежно происходят отвратительные вещи, гибель детей - одна из них. По ее словам, это происходит по вине людей, находящихся у "мировой власти, которые хотят еще одной мировой войны". Маккинни считает, в ряде регионов мира уже видны проявления третьей мировой войны, Донбасс стал одной из первых таких точек.

"Из-за этих конфликтов уже погибают дети, гибнут целые народы - это происходит прямо сейчас. И, возможно, об этом не говорят в новостях, на телевидении, но это происходит. И вы были частью этого", - сказала собеседница агентства.

В ходе визита зарубежные гости побывали на Аллее героев, в военно-историческом музее Великой Отечественной войны, на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета. Кроме того, они посетили места обстрелов со стороны ВСУ, включая донецкую школу №20, поврежденную в результате атаки украинского беспилотника 7 сентября.