Имя улице присвоили к 143-й годовщине столицы региона

ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Одна из улиц Южно-Сахалинска теперь носит имя участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Сахалинской области и города Южно-Сахалинска Декабрины Пушкаревой. Об этом сообщили в областном правительстве.

Имя улице присвоили к 143-й годовщине столицы региона, которую отмечали на минувших выходных. Инициаторами выступили руководители регионального отделения Всероссийской организации ветеранов, регионального штаба движения "Бессмертный полк" РФ в Сахалинской области, Южно-Сахалинской организации ветеранов и сахалинского регионального отделения объединения "Родина".

"Вся жизнь Декабрины Михайловны Пушкаревой была посвящена служению Отечеству. Декабрина Михайловна окончила курсы санинструкторов и была призвана Александровск-Сахалинским военкоматом в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. В августе 1945 года девушка, выполняя обязанности медработника, вывозила раненых с поля боя и оказывала необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В дальнейшем Пушкарева была одним из самых активных участников мероприятий патриотической направленности: уроки мужества, классные часы, тематические вечера. Она умерла на 99-м году жизни в 2023 году. Отмечается, что присвоение ее имени улице является вкладом в воспитание нового поколения патриотов России и в сохранение исторической памяти.