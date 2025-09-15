Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. С отставанием от графика движутся девять поездов дальнего следования, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" "Российских железных дорог").

В частности, отстают поезда: № 360 Адлер - Калининград; № 30 Белгород - Санкт-Петербург; № 359 Калининград - Адлер; № 109 Москва - Анапа; № 143 Москва - Кисловодск; № 535 Смоленск - Анапа; № 83 Москва - Адлер; № 565 Москва - Минеральные Воды; № 75 Черкизово - Белгород.

В ФПК уточнили, что в конечные пункты прибыли 20 поездов.

Ранее при проверке железнодорожных путей в Орловской области были обнаружены взрывные устройства. В результате детонации погибли двое сотрудников орловского управления Росгвардии, еще один пострадал, в последующем он скончался от тяжелых ранений.

В новость внесена правка (9:16 мск) - передается в связи с изменением компанией информации о количестве опаздывающих поездов.