По данным Российской телевизионной радиовещательной сети, интерференция случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Влияние Солнца на прием телесигнала в условиях осенней интерференции в конце сентября и начале октября будет минимальным, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Как пояснил собеседник агентства, интерференция случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией. Это может приводить к единичным случаям кратковременного "замерзания" или пропадания картинки.

В РТРС заявили, что начиная с 27 сентября в России ожидается осенняя интерференция. Речь идет о процессе, при котором солнечные радиоволны способны влиять на прием спутникового телесигнала. При этом благодаря цифровым технологиям РТРС воздействие интерференции сведено к минимуму, поэтому большинство телезрителей её не заметят.

В пресс-службе также отметили, что для предотвращения сбоев связисты заранее подготовили резервные источники сигнала, на которые при необходимости будет переключаться трансляция. Благодаря этому вероятность появления помех при просмотре каналов цифрового эфирного телевидения практически исключена. Период интерференции в разных регионах может продолжаться до 20 октября, однако в каждом из них он длится не дольше двух недель.

График влияния интерференции на телеприем опубликован на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя ("Работа объектов вещания"), в мобильном приложении "Телегид" ("Вещание").