СИРИУС /федеральная территория/, 15 сентября. /ТАСС/. Удостоверение многодетным нужно давать на всех членов семьи, даже если в регионе прописан один родитель. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда.

"Важный вопрос - обоснованность применяемых регионами требований при выдаче удостоверений многодетным семьям. Сегодня сохраняется проблема, когда при установлении статуса многодетной семьи регионы требуют постоянную прописку у соответствующих членов семьи в том субъекте, где выдается удостоверение. Это приводит к тому, что отец, прописанный у родителей в другом регионе либо в своей квартире, не включается в состав семьи и, соответственно, не включается в удостоверение многодетной семьи. И, как следствие, не может воспользоваться не только региональными, но и федеральными мерами поддержки", - сказал он.

Речь идет о возможности пойти с детьми в музей, купить товары или билеты со скидкой. Соответствующее разъяснение регионам Минтруд уже давал.

"Сейчас мы анализируем принятые регионами решения и условия прописки полагаем, что могут применяться при предоставлении конкретной меры поддержки, но не при выдаче удостоверения многодетной семьи. В целом, в ряде регионов такая работа уже проведена. Мы сегодня видим, что в 17 регионах внесены изменения в региональные законодательства. Этим изменением предусматривается право на получение удостоверения многодетной семьи в случае, если не менее одного члена семьи зарегистрировано в данном конкретном субъекте", - уточнил он.

