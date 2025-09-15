В поликлиниках Подмосковья запустили проект "Служба заботы"

Новая структура позволяет централизовать процессы сопровождения пациентов, снизить нагрузку на регистратуры

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект "Служба заботы", направленный на повышения комфорта и удобства при обращении за медицинской помощью, запустили в пяти медорганизациях Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Главная цель проекта - повысить комфорт и удобство обращения за медицинской помощью. Служба заботы помогает пациентам быстрее и проще получить нужную услугу, а также контролирует качество обслуживания в поликлиниках. Мы будем масштабировать этот формат на другие учреждения региона", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что в пилотном режиме проект запущен в пяти медицинских организациях - в Домодедове, Дубне, Истре, Сергиевом Посаде и Жуковском. "Служба заботы" объединяет администраторов поликлиник в отдельное подразделение, организует открытую регистратуру и создает условия для комфортного и прозрачного получения медицинской помощи. Для удобства пациентов оборудованы специальные зоны с доступом к порталу "Госуслуги", где можно самостоятельно прикрепиться к медучреждению. Оценить работу регистратуры жители могут через онлайн-опрос по QR-коду.

Подчеркивается, что новая структура позволяет централизовать процессы сопровождения пациентов, снизить нагрузку на регистратуры. В ближайшее время планирует расширить проект в других медицинских организациях региона.