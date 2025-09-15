Для удовлетворения заявления достаточно большинства от списочного состава депутатов, который составляет 36 человек, сообщил заместитель председателя горсовета Красноярска Андрей Козиков

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый в коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя горсовета Красноярска Андрей Козиков.

"Да, заявление такое есть [об отставке Логинова]. Завтра на сессии будет рассмотрено", - сказал он.

По словам Козикова, для удовлетворения заявления об отставке достаточно простого большинства от списочного состава депутатов, который составляет 36 человек. Председатель комиссии по местному самоуправлению Елена Южакова, сообщила, что заявление было рассмотрено на заседании профильной комиссии.

В отношении мэра возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Следствием установлено, что в 2018-2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей. Логинову предъявлено обвинение, он был доставлен в Москву из Красноярска, где суд заключил его под стражу.