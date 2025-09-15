Традиционно молдавские абитуриенты стремятся получить в РФ образование в сфере в медицины, права, экономики или IT, отметил руководитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Артем Науменков

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 600 выпускников молдавских школ получат возможность поступить в вузы России в 2026 году по квоте правительства РФ. Об этом рассказал журналистам руководитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Артем Науменков по случаю стартовавшей в понедельник приемной кампании.

"Для иностранных граждан и российских соотечественников, закончивших молдавские учебные заведения, предусмотрено более 600 бесплатных мест в лучших вузах России", - сказал Науменков. По его словам, традиционно молдавские абитуриенты стремятся получить в России образование в сфере медицины, а также знания в сфере права, экономики или IT. Обычно они выбирают обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в Нижнем Новгороде. Также пользуется популярностью юг России и аграрный университет в Краснодарском крае, отметил он. В целом им доступны свыше 700 учебных заведений, расположенных на всей территории страны.

Квота правительства России дает возможность иностранным студентам получить полностью бесплатное как среднее профессиональное, так и высшее образование, а также поступить в магистратуру, аспирантуру и так далее. Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года.

Основная масса молдавских студентов, которые выбирают обучение в российских вузах, находят в России работу и связывают с этой страной свою жизнь. В РФ проживают несколько сотен тысяч молдавских мигрантов.