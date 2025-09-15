Центры реабилитации Соцфонда начнут принимать сопровождающих ветеранов СВО

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, такая мера будет действовать с 2026 года

СИРИУС /федеральная территория/, 15 сентября. /ТАСС/. Центры реабилитации Соцфонда с 2026 года будут принимать не только ветеранов СВО, но и сопровождающее лицо. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда.

"Для повышения доступности реабилитационной помощи с этого года для ветеранов специальной военной операции открыли свои двери реабилитационные центры Социального фонда. Мы планируем предоставлять эту возможность нашим героям на постоянной основе. Со следующего года обеспечим возможность в направлении не только ветерана, но и сопровождающего лица", - сказал он.

Кроме того, Котяков указал на проблему - текущая модель обеспечения проезда к месту лечения и обратно предполагает компенсационный механизм за приобретенные билеты.

"Это не всегда удобно, требует отвлечения собственных средств. На данный момент мы прорабатываем возможность покупки билетов до места лечения и обратно ветерану и сопровождающим лицом непосредственно через Социальный фонд по аналогии с возможностью сегодня приобретения льготных билетов по отдельным категориям граждан", - добавил он.

