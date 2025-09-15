Елена Ивановская считает это серьезной проблемой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом, и назвала это в интервью изданию "Главком" серьезной проблемой.

В частности, комментируя слова журналистки о том, что "столица, как и до войны, русифицирована", Ивановская заявила: "Это серьезная проблема, в том числе и философская". Омбудсмен особо отметила приверженность русскому языку у подростков.

"Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома", - сказала она.

Омбудсмен объяснила это желанием подростков делать все "наперекор".

"Учительница на уроке рассказывает о ценности украинского языка, о его благозвучии и "соловьиности", а ведь надо ей наперекор пойти своим путем", - посетовала она. Не обошла Ивановская стороной социальные сети и блогеров.

"Русскоязычные блогеры, видимо, очень хорошо ориентируются в возрастной психологии. Недаром они так ловко цепляют на свой крючок наших детей", - заявила она.

Ивановская рассказала и о собственной дочери, которая также в социальных сетях общается на русском языке.

"Я говорю дочке: "София, ну как так? Для чего это?" А она: "Мама, кто же меня будет читать, если они все - русскоязычные?" Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.