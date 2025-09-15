По ее результатам и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по информации в СМИ о приземлении воздушного шара в жилых кварталах Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Там отметили, что, по предварительной информации, накануне вечером воздушный шар воздухоплавательного центра "Подари небо" совершал тренировочный полет в составе четырех человек от села Батюшково до села Теряево Московской области. Ввиду изменений погодных условий воздушный шар приземлился в Дмитрове.

"По данному факту московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка. По ее результатам и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказали в прокуратуре.