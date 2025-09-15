Более 700 тыс. человек стали участниками второго сезона конкурса "Это у нас семейное"

Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 700 тыс. человек из всех регионов России подали заявки на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" - самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". За три с половиной месяца заявки подал 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта "Семья". Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты - семейные путешествия по России", - говорится в сообщении.

Отмечено, что среди российских регионов традиционно лидируют по числу участников Москва (53 410 конкурсантов), Санкт-Петербург (49 203), Ставропольский край (38 124), Московская область (35 368), Краснодарский край (27 911), Свердловская область (23 894), Оренбургская область (17 997), Нижегородская область (17 297), Башкортостан (16 392), Красноярский край (16 087). В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Среди зарубежных стран лидируют Казахстан, Беларусь, Молдова, Киргизия, Таджикистан, Германия. В этом сезоне в конкурсе участвуют и граждане Республики Абхазия.

"Президент России Владимир Путин не зря назвал проект "Это у нас семейное" самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта "Семья", снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения. Я уверена, что такие проекты, как "Это у нас семейное", вносят значительный вклад в сохранение нашего культурного кода", - приводятся слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Большинство участников конкурса - женщины (61%). Около 25% от общего числа участников - родители и законные представители, еще 25% - дети, 16% - бабушки и дедушки. Среди участников также более 7 500 прабабушек и прадедушек. Представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях.

"Приятно видеть, что конкурс объединяет такие разные и дружные семьи - в нем участвуют 196 576 семей из крупных мегаполисов и самых маленьких сел. Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла <…>. Окончание приема заявок - это только начало большого и увлекательного пути. Впереди еще две недели дистанционного этапа, где каждой семье предстоит выполнить интересные задания", - отметил гендиректор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

О конкурсе

Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам - творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов наблюдательного совета и партнеров конкурса. По итогам дистанционного этапа будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах, а летом 2026 года - в День семьи, любви и верности - состоится финал второго сезона конкурса.

В первом сезоне конкурса "Это у нас семейное" приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Старт второму сезону конкурса дал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия - страна возможностей" 27 мая.