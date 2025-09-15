Для классических инженерных профессий существенно расширился компетенционный набор, отметил управляющий партнер ИБС "Экспертиза"

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Необходимые для работодателей компетенции выпускников инженерных направлений быстро меняются ввиду развития технологий и требуют постоянного изменения модели подготовки студентов, при этом все больше такие навыки должны носить междисциплинарный характер. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии "Синергия или конфликт: может ли цифровизация укрепить классическое инженерное образование" на международном энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"Сама упаковка учебного плана становится сложнее, чем была раньше. Из-за этого меняются модели подготовки студентов. <…> Надо постоянно что-то менять, постоянно находиться в контакте с индустриальными партнерами", - сказал и. о. ректора ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет" Юрий Клочков.

Управляющий партнер ИБС "Экспертиза" Дмитрий Васильев, в свою очередь, добавил, что мир очень быстро меняется и в ответ на это компетенции для каждой профессии необходимо достаточно существенно развивать. "Для классических инженерных профессий существенно расширился компетенционный набор, и система вузовского образования, корпоративного образования должна покрыть эти возникающие пробелы, эти потребности. <…> Новые технологии часто рождаются на стыке - например, биологии и IT, химии и IT. <…> [Важны компетенции] междисциплинарные, не свойственные конкретной профессии, <…> IT будет упрощаться, [при этом] IT-образование должно быть базовым абсолютно для любой специальности", - считает он.

Председатель правления - ректор Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева Гульзада Шакуликова уточнила: кросс-компетенции становятся основными, но в то же время есть такие направления, например, как геология, где необходим фундаментализм. "Есть специальности, которые необходимо изучать годами. Поэтому мы должны четко делить, где мы должны быстро, наскоками, раз в полгода менять компетенции, а где должны уходить глубоко", - подчеркнула она.

Компетенции развивают с детства

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов отметил, что особенно актуальные сейчас компетенции в IT-сфере в регионе прививают с детства, и для этого разработан широкий круг инструментов. В частности, в Тюмени в рамках цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех" 21 октября пройдет детский профориентационный форум "Инфотех Junior". "Мы большое внимание уделяем <…> детскому образованию, и у нас будет проходить финал кубка робототехники - кубок губернатора, 5 и 6 октября. И 21 октября будет проходить детский форум, <…> потому что есть о чем поговорить с детьми: дети очень талантливые, мы видим, что уже в 12 лет ребята предлагают такие проекты, которые некоторые взрослые никогда не предложат - у них мышление совсем другое, еще пока не ограниченное знаниями, стандартами", - сказал он.

О форуме

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).