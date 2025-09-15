В основу экспозиции войдут более 100 работ лучших современных работ мастеров

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй откроют в Москве уникальную выставку исинской керамики Цзыша. Экспозиция "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша" начнет работу 24 сентября в Государственном музее Востока в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"24 сентября в Москве откроем уникальную выставку исинской керамики Цзыша. Совместно с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем возглавим оргкомитет выставки, господин Чжан - с китайской стороны, я с российской. Экспозиция "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша" начнет работу в Государственном музее Востока в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Проект реализован по инициативе Народного правительства города Исин (КНР), Исинской отраслевой ассоциации керамики и ее почетного члена Глеба Музрукова при поддержке министра культуры России Ольги Любимовой и президента центра исследований АТР, заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы, члена Российского совета по международным делам Сергея Санакоева.

В основу экспозиции войдут более 100 работ лучших современных работ мастеров Цзыша, которые сами приедут в Россию. Впервые в таком объеме древнее искусство исинской чайной керамики, которому почти 600 лет, увидит российский зритель. Это и классическая чайная утварь, и изысканные художественные изделия, украшенные каллиграфией, скульптурными элементами, инкрустацией и эмалями. Посуда известна своей уникальной пористой структурой, которая "запоминает" аромат чая. Она является не только произведением искусства, но и предметом коллекционирования и официальным государственным подарком на самом высоком уровне.

Частью выставки станет презентация первой книги на русском языке об искусстве Цзыша - "Магия Цзыша: секреты исинской керамики", автором которой выступил Глеб Музруков - первый русский мастер Цзыша, известный специалист по культуре Китая. Издание подготовлено при содействии правительства Вологодской области и станет настоящим путеводителем по миру исинской керамики. В книге собрано более 470 цветных иллюстраций, описаны технологии работы с глиной, история великих мастеров и практические советы по уходу за изделиями, сообщил глава региона.