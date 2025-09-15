В основу выставки войдет собрание коллекционера Ильи Попова

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка дизайнерских игрушек Super toys, первая в России экспозиция в сегменте art toys, откроется 24 сентября в культурном центре "Кристалл" в Москве.

"В Москве 24 сентября откроется первая в России масштабная выставка дизайнерских игрушек Super toys, организованная МТС Live. Экспозиция разместится на двух этажах культурного центра "Кристалл" и станет точкой входа в новый для российской аудитории сегмент - art toys", - сообщили ТАСС в пресс-службе МТС Live.

В основу выставки войдет собрание коллекционера Ильи Попова, который за 30 лет собрал более 12 тыс. фигурок со всего мира.

По словам пресс-службы, арт-тойс перестают быть нишевым хобби и выходят на уровень современного искусства. "Для нас это стратегическая задача: расширять культурный ландшафт страны и открывать новые форматы досуга, которые востребованы по всему миру", - рассказали они.

По данным исследования МТС Live, 20% россиян интересуются арт-тойс, а 63% посетителей готовы проводить на подобных выставках до полутора часов.