На Набережной Северной Двины около лабораторного корпуса Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики открыта мемориальная доска

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Память известного советского и российского ученого, геофизика, члена-корреспондента РАН Феликса Юдахина (1934-2011) увековечили в Архангельске. На Набережной Северной Двины около лабораторного корпуса Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Н. П. Лаверова УрО РАН (ФИЦКИА) была открыта мемориальная доска, передает корреспондент ТАСС.

"Те направления, которые есть в Архангельском научном центре, во многом заложил Юдахин. Причем он сразу <...> как человек с комплексным взглядом сказал: нужна биология, химия, нужна геология. Сейчас у нас в центре целый ряд лабораторий сохранили те же названия, структуру, которая была при Феликсе Николаевиче, - сказал ТАСС директор ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Иван Болотов. - Он, по сути, возродил здесь у нас академическую науку. Из Архангельска перед Великой Отечественной войной все было эвакуировано в Сыктывкар. И с нуля пришлось вот это все создавать при благословении Николая Павловича Лаверова и активной деятельности Юдахина. Не было бы его, не было бы здесь академической науки в том виде, как она есть".

Юдахин - специалист в области глубинного строения и современной геодинамики литосферы, сейсмичности, сейсмического районирования, геоэкологических проблем северных территорий. Он занимался фундаментальными геологическими исследованиями и является автором методик изучения глубинного геологического строения, благодаря которым в Советском Союзе были открыты новые месторождения олова, ртути, сурьмы, золота, термальных вод. Долгое время работал в Киргизской геофизической экспедиции, а затем в Академии наук Киргизской ССР.

Открытие сейсмичности Арктики

Юдахин доказал, что Арктика сейсмична, здесь есть землетрясения, и это надо исследовать.

"Непрерывный сейсмический мониторинг с установкой долговременных станций и организацией передачи данных на севере - все это началось с Феликса Николаевича Юдахина. Установили сейсмические станции и стали регистрировать землетрясения. К сожалению, уже без него, но мы смогли поставить сейсмические станции на Земле Франца-Иосифа, на Новой Земле, на Северной Земле. Данные передаются в непрерывном режиме к нам в лабораторию сейсмологии", - отметила ТАСС заведующая лабораторией сейсмологии ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Галина Антоновская.

На мемориальном знаке размещен барельефный портрет ученого, изображен ломаный силуэт горной гряды Тянь-Шаня, который символизирует годы работы Юдахина в Киргизии. Под силуэтом горной гряды выгравирована волновая форма землетрясения. "Это не просто какое-то землетрясение, это землетрясение, которое произошло в Арктике, и было записано сейсмической станцией "Климовская", - пояснила Антоновская.

"Климовская" - первая станция Архангельской сейсмической сети, она была основана в 2003 году. С нее началось развитие сети сейсмических наблюдений в Архангельской области.

В Архангельске под руководством Юдахина была проведена масштабная реорганизация структуры Института экологических проблем Севера УрО РАН. Были созданы новые приоритетные научные направления: геофизика, геология, сейсмология, экологическая радиология, геохимия, биоразнообразие и другие; расширена экспедиционная деятельность и сотрудничество с исследовательскими учреждениями России и зарубежья; модернизирована исследовательская инфраструктура.

В память о Ф. Н. Юдахине в Архангельске проводятся Юдахинские чтения.