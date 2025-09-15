Языковой омбудсмен Украины назвала "Машу и медведя" "инструментом влияния" КГБ

Это часть "российского мифотворчества, цель которого - навязать" культурный код, заявила Елена Ивановская

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская утверждает, что в мультфильм "Маша и медведь" "зашиты" инструменты влияния, разработанные еще в КГБ, а затем в ФСБ, чтобы навязать украинцам русский культурный код.

"Речь идет не только про танки, а про то, что попадает в душу нашим детям. Мы не можем допустить, что им с детства скармливали "Машу и медведя". Это не просто мультфильм, а инструмент гибридной войны. То, что его перевели на украинский, не имеет решающего значения, потому что тут дело не только в языке. В этом мультфильме зашиты инструменты влияния, которые разрабатывались еще в КГБ, а теперь активно используются ФСБ. Это часть российского мифотворчества, цель которого - навязать нам свой культурный код", - сказала она в интервью изданию "Главком".

Украиноязычные серии мультфильма "Маша и Медведь" собрали уже более 800 млн просмотров среди аудитории на Украине с начала 2025 года.

"Маша и Медведь" - мультсериал, созданный российской студией "Анимаккорд". Раньше его показывали и по украинским каналам "Интер" и "1+1". Ранее в СМИ появилась информация о том, что к июню 2025 года "Анимаккорд" прекратит работу в России и перенесет свою деятельность на Кипр. Продюсер и директор сериала "Маша и Медведь" Дмитрий Ловейко в беседе с ТАСС опроверг информацию о прекращении деятельности проекта в России. Он добавил, что московский офис, где в том числе производят сериал, продолжит свою работу.