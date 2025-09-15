Число аварий на трассе "Новороссия" снизилось на 15% с начала 2025 года

Такой результат достигнут благодаря мероприятиям по пропаганде безопасности дорожного движения, а также обустройству дороги необходимыми техническими средствами

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Количество дорожных аварий на федеральной трассе Р-280 "Новороссия" с начала 2025 года снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом 2024. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".

"Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий на подведомственных участках трассы Р-280 "Новороссия" с начала 2025 года позволил выявить снижение случаев дорожных аварий на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой результат достигнут благодаря мероприятиям по пропаганде безопасности дорожного движения, а также обустройству дороги необходимыми техническими средствами и поддержанию маршрута в нормативном состоянии.

Так, упомянутые акции состоялись в Республике Крым, Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР. Специалисты напомнили водителям и пешеходам основные правила поведения на дороге и раздали информационные листовки и памятки, рассказали в организации.

Кроме того, сотрудники ФКУ Упрдор "Тамань" и региональных Госавтоинспекций сделали акцент на безопасности детей-участников движения с началом учебного года. Так, в крымском Джанкое в школе-гимназии №6 прошли беседы с учениками и их родителями, специалисты вручили ребятам светоотражающие значки и стикеры. Такая же акция состоялась в школе пгт. Приазовское Запорожской области.

"На постоянной основе дорожные службы ведут работу по поддержанию трассы Р-280 "Новороссия" в нормативном состоянии и продолжают обустройство маршрута техническими средствами обеспечения безопасности дорожного движения", - дополнили в Упрдоре "Тамань".