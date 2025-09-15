Всероссийский форум "Шум" платформы Росмолодежь проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Образовательно-досуговый центр, созданный на калининградском побережье Балтийского моря, впервые в этом году принял всероссийский молодежный образовательный форум "Шум". В течение 13 августовско-сентябрьских дней центр стал комфортным местом работы и отдыха для 1 200 медиаспециалистов и журналистов из всех регионов России и 16 иностранных государств, сообщили ТАСС в министерстве молодежной политики региона.

"В минувшие выходные дни молодежный образовательно-досуговый центр в Калининградской области, расположенный на территории в 17 га в районе Филинской бухты, жемчужины Балтийского побережья, торжественно проводил 300 юношей и девушек из четвертого заезда всероссийского форума "Шум", - сказали в министерстве. Участники последнего в этом году заезда форума завершили образовательную программу и сейчас разъезжаются по своим городам и селам.

Молодежный центр - это компактный город со всей необходимой инфраструктурой. Там установлены 22 модульных домика на 360 мест для проживания, три модульных здания, где расположились образовательный центр, медпункт и штаб волонтеров. Спортивный городок оснащен для занятий физкультурой, соревнований по волейболу и баскетболу, мини-футболу. Есть летний театр со сценой, столовая.

"Молодежный образовательно-досуговый центр - пространство, где сочетаются комфорт, передовые технологии и природа. Участники форума живут, учатся и реализуют идеи в одном месте. Такой формат ускоряет обучение и усиливает эффект вовлеченности", - отмечает министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

В министерстве подчеркивают, что новая площадка станет круглогодичной молодежной резиденцией, там будут проходить форумы в течение всего года. Уже в скором времени на территории центра пройдут тематические профильные заезды для медиаспециалистов, которые позволят более точечно взаимодействовать с молодежью, увлекающейся журналистикой.

Всероссийский форум "Шум" платформы Росмолодежь проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи и правительства Калининградской области. Центральная тема форума - медиа и журналистика, а его миссия - выявление и профессиональное сопровождение талантливых молодых специалистов. ТАСС - информационный партнер форума.