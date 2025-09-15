В федеральном Дне единых действий "Добро как норма жизни" поучаствовали более 590 вузов

По словам замминистра науки и высшего образования России Ольги Петровой, федеральный День единых действий "Добро как норма жизни" объединил университеты по всей стране

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 590 вузов приняли участие в федеральном Дне единых действий "Добро как норма жизни". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Добро.рф со ссылкой на слова замминистра науки и высшего образования России Ольги Петровой.

Мероприятие стало стартом нового сезона федеральной программы "Обучение служением" и первым масштабным событием Программы системного развития добровольческой и общественной деятельности в университетах. Программу реализуют Добро.рф совместно с Минобрнауки России в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"Сегодня федеральный День единых действий "Добро как норма жизни" объединил университеты по всей стране. Это событие показывает: добровольчество становится естественной частью университетской жизни и важным элементом воспитания будущих профессионалов. Мы запускаем новый сезон программы "Обучение служением", созданной по поручению президента России. За три года она выросла с 135 до 590 университетов, к ним присоединились почти 1 800 школ и колледжей. И главное - за цифрами стоят конкретные дела: проекты, которые помогают людям, укрепляют ответственность и дают студентам возможность применить знания на практике", - приводятся в сообщении слова Петровой.

По информации пресс-службы Добро.рф, в этот день кампусы по всей стране превратились в площадки общественной активности. Студенты участвовали в мотивационных диалогах, проектных сессиях, фестивалях инициатив, ярмарках социальных задач и добрых делах. К ним присоединились Герои России, общественные лидеры, представители НКО и органов власти - люди, чья жизнь и профессия связаны со служением обществу и стране. Флагманской площадкой стал Российский биотехнологический университет (Росбиотех) в Москве. Здесь собрались более 500 студентов, экспертов и руководителей вузов из Москвы и Подмосковья. Программа включала торжественное открытие, лекции, мастер-классы, стендовую зону с практиками добровольчества.

"Наша программа "Обучение служением" - это один из ключей, который помогает учащимся увидеть себя в жизни страны, города, региона и людей вокруг. Уже на первых курсах студенты начинают проявлять лидерство, демонстрировать профессионализм и создавать реальные продукты, которые можно включить в портфолио, найти партнеров и работу. Мы готовы поддерживать участников возможностями, обучением, грантами и многими другими инструментами. Главное, чтобы в конце этого пути студенты почувствовали внутреннее удовлетворение от того, что все получилось и их работа приносит пользу обществу", - отметил председатель Комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.