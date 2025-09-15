"Газпром нефть" и ТИУ будут совместно готовить инженеров для нефтегазовой отрасли

Соглашение предусматривает формирование на базе ТИУ нового научного подразделения, в котором студенты, аспиранты и преподаватели университета примут участие в исследованиях, стажировках и программах повышения квалификации

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и "Газпром нефть" подписали соглашение о создании совместного научно-образовательного центра (НОЦ) в ходе нефтегазового форума TNF в Тюмени, который позволит готовить инженеров для нефтегазовой отрасли. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили заместитель начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи ПАО "Газпром нефть" Алексей Вашкевич и исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков.

"Сегодня на промышленном энергетическом форуме TNF мы открываем новую страницу нашей совместной истории. Подписание соглашения о намерениях открытия научно-образовательного центра на базе Тюменского индустриального университета символизирует переход к новому этапу взаимодействия. Это шаг к созданию пространства, где будут объединяться научные исследования, рекламные разработки и подготовка кадров, готовых решать задачи завтрашнего дня газовой отрасли", - отметил ведущий церемонии.

Как отмечается на сайте "Газпром нефти", на базе НОЦа будут разрабатывать и испытывать технологии разведки и добычи углеводородов, а также вести подготовку специалистов для российской нефтегазовой отрасли. Соглашение предусматривает формирование на базе ТИУ нового научного подразделения, в котором студенты, аспиранты и преподаватели университета примут участие в исследованиях, стажировках и программах повышения квалификации.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).