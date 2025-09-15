До конца осени карту можно использовать в качестве прогулочного билета с базовым тарифом, который включает посещение обоих склонов курорта

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Посетители всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 17 сентября смогут использовать банковскую карту национальной платежной системы "Мир" в качестве ски-пасса зимой и прогулочного билета в остальной период. Это поможет разгрузить очереди на канатных дорогах в высокий сезон, сообщили журналистам в пресс-службе курорта

"Цифровизация нашего курорта - еще один шаг навстречу к реализации устойчивого развития "Архыза". Теперь для прохода через турникеты наших канатных дорог можно будет приложить карту "Мир", после чего сразу отправляться на прогулку. Это быстро и удобно. Новая система прохода с помощью карты "Мир" особенно поможет разгрузить возможные очереди на канатках в пик высокого горнолыжного сезона 2025-2026. С началом старта нового зимнего сезона ожидаем прирост турпотока более чем на 10%. Цифровизация также повышает инвестиционную привлекательность курорта", - цитирует пресс-служба слова гендиректор УК "Архыз" Романа Киранчука.

До конца осени карту "Мир" можно использовать в качестве прогулочного билета с базовым тарифом, который включает посещение обоих склонов курорта, с начала горнолыжного сезона - как многодневный ски-пасс: для этого необходимо в интернет-магазине на официальном сайте курорта "Архыз" добавить карту как носитель и записать на нее выбранный тариф. После этого можно проводить покупки картой любой платежной системы, а на курорте - сразу проходить к турникету и использовать вместо ски-пасса зарегистрированную карту "Мир".

"Возможность использования карты "Мир" в качестве ски-пасса уже реализована на 12 горнолыжных курортах России. Уверена, что новый сервис существенно повысит удобство и скорость обслуживания посетителей курорта "Архыз", позволяя им сэкономить время в очереди, оплачивая услуги подъемника", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы "Мир" Марии Точиловой.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 9 канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.

"Мир" - российская национальная платежная система. Ее участниками являются более 220 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в сети своих устройств.