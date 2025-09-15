Для студентов откроются стажировки на реальных месторождениях, а для научных групп - совместные лаборатории и публикации

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева (Казахстан) намерен выстраивать тесное сотрудничество с вузами Тюменской области не только в сфере образовательных программ, но и в научных исследованиях, подготовке кадров. Об этом заявила председатель правления - ректор вуза Гульзада Шакуликова на панельной дискуссии в рамках международного энергетического форума TNF в Тюмени.

"Мы видим огромный потенциал в научно-образовательном партнерстве. На базе Атырауского университета совместно с двумя ведущими университетами Тюмени можно создать уникальные программы двойных дипломов и междисциплинарные исследовательские проекты. Это даст возможность нашим студентам и преподавателям не только обмениваться опытом, но и вместе разрабатывать новые технологические решения для нефтегазовой отрасли и энергетического перехода. Для студентов откроются стажировки на реальных месторождениях, а для научных групп - совместные лаборатории и публикации", - подчеркнула Шакуликова.

Она добавила, что Атырау, как и Тюмень, является ядром национальной нефтегазовой отрасли, и именно здесь синергия науки, образования и промышленности способна принести максимальный эффект. Стороны уже обсуждают дорожную карту, которая предполагает углубленное сотрудничество в научных исследованиях, цифровизации производства и подготовке нового поколения инженеров-исследователей.

Форум TNF остается ведущей площадкой нефтегазовой индустрии России, объединяя производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и представителей органов власти.