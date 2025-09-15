Президент России указал, что эта работа является чрезвычайно важной

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил всех сотрудников Роспотребнадзора с Днем работников санитарно-эпидемиологической службы.

"Сегодня мы отмечаем День образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой", - обратился Путин к участникам приуроченного к этой дате мероприятия.

"Хочу вас поблагодарить и всех ваших коллег во всех регионах нашей большой страны за ответственное отношение к своему делу, за эффективное решение задач по защите прав потребителей и сбережению здоровья граждан", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, благодаря сотрудникам Роспотребнадзора и многим поколениям их предшественников, талантливым врачам и ученым в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля.

"Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться. Ее главные принципы - профилактика и предупреждение рисков лежат в основе вашей работы. Ежедневно вы оцениваете качество окружающей среды, воды, воздуха, продуктов питания. Эта работа так не видна на поверхности, но она является чрезвычайно важной", - резюмировал он.

Противостояние инфекциям

Путин уточнил, что сотрудники Роспотребнадзора своевременно выявляют и противостоят опасным инфекциям и ведут востребованные научные исследования, внедряют в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемий и тем самым защищают жизни людей.

"Так было и во время эпидемии коронавируса, когда четкие, слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью, - подчеркнул президент. - Опыт, полученный в тот напряженный период, во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого "Санитарного щита" нашей страны. Его основная задача - уберечь граждан от новых биологических угроз".

В завершение глава государства передал слово руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.