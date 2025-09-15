Погода в регионах Поволжья определяется обширным антициклоном

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сухая прохладная погода прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе, местами ожидаются ночные заморозки. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

Погода в регионах Поволжья определяется обширным антициклоном, центр которого расположен над Верхней Волгой. "По периферии антициклона с северо-восточными потоками [в Самарскую область] продолжит поступать сухой, прохладный воздух из северных широт, который понизит температурный фон, в ночные часы местами до слабоотрицательных значений", - говорится в сообщении Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). По прогнозу синоптиков, 15 сентября в регионе воздух прогреется до 18 градусов, в последующие дни - до 22 градусов. Осадков не ожидается до 21 сентября, когда пройдет дождь и похолодает до 15 градусов. Минимальная ночная температура на неделе составит 9 градусов.

Преимущественно сухая погода под влиянием антициклона ожидается и в Саратовской области, где в дневные часы ожидаются комфортные 19-24 градуса, по ночам будет от 2 до 7 градусов, на возвышенностях до 12 градусов. "Погода изменится только к выходным на фоне изменения барического поля. На Саратовскую область будет оказывать влияние атмосферный фронт, связанный с северным циклоном", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в начале недели в Оренбургской области. По данным Приволжского УГМС, днем 16 сентября ожидается 16-21 градус, а 17 сентября до 23 градусов тепла. Температура воздуха по ночам будет составлять 4-9 градусов, в северных и восточных районах региона может опускаться до 1 градуса. В начале недели территория Ульяновской области будет находиться под влиянием Скандинавского антициклона. Ожидается малооблачная погода без осадков и со слабым ветром, температуры воздуха повысится до 22 градусов днем, небольшие дожди и похолодание до 18-20 градусов ожидаются в выходные. В соседней Чувашии с 15 по 17 сентября будет преимущественно без осадков, днем столбики термометров будут подниматься до 22 градусов.

Как сообщили в удмуртском гидрометцентре, температурный фон в большей части региона окажется выше климатических норм. В первой половине рабочей недели температура воздуха днем составит 16-21 градус, во второй половине недели - 17-22 градуса. По ночам столбик термометра будет опускаться до 1 - 6 градусов. По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в Кирове ожидается облачная погода без осадков. 16 сентября днем воздух прогреется до 17 - 19 градусов, в 17 и 18 сентября до 18 - 21 градуса.

В Прикамье на этой неделе ожидается "бабье лето", воздух будет постепенно прогреваться. Как сообщает пермский центр геоинформационных систем (ГИС-центр), до пятницы вся территория Прикамья будет находиться под влиянием антициклона, который разрушится в выходные дни. "До воскресенья осадки в Пермском крае маловероятны, за исключением северо-западных районов, где они возможны в субботу. В целом неделя будет очень сухой. Температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на юге края на 2 градуса, а на севере - на 4-5 градусов", - рассказали в ГИС-центре. Максимальный дневной прогрев воздуха в Пермском крае на неделе составит 18-20 градусов. 17 сентября в регион начнет поступать более теплый воздух, облачность рассеется и будет ясная погода. В выходные дни на северо-западе региона будут вероятны дожди и сплошная облачность с температурой не выше 15 градусов. В ночные часы в 15 и 16 сентября при прояснениях возможно сильное выхолаживание до 0 - минус 2 градусов.

Ночные заморозки

В ночные часы в ряде регионов Поволжья ожидаются заморозки. Так, похолодание и ночные заморозки на почве до минус 2 градусов прогнозируются в Чувашии в ближайшие дни, следует из прогноза регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью 16, 17 и 18 сентября в пониженных местах Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 - минус 2 градусов, в связи с чем Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень опасности. В Удмуртии в первой половине недели вероятны заморозки на почве до минус 1 градуса.

Согласно сообщениям Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ночью и утром 16 - 17 сентября местами по Ульяновской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 - минус 2 градусов. В ночь на 17 сентября в Мордовии ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 3 градусов, в воздухе - до минус 1 градуса. В предупреждении РСЧС рекомендовано защищать садовые и сельскохозяйственные культуры.

Подготовка к зиме

В ходе проверки готовности к зиме прокуратура выявила нарушения в работе двух управляющих компаний в чувашском Новочебоксарске. В частности, разрушена тепловая изоляция труб, не были исправны окна и двери в подъездах, захламлены технические этажи и тамбуры. В адрес компаний внесены представления, возбуждены административные дела за нарушение лицензионных требований при управлении домами. По данным Минстроя Чувашии, перед началом отопительного сезона просроченная задолженность организаций ЖХК за топливно-энергетические ресурсы по сравнению с прошлым годом снизилась на 12,7% и составила 1,38 млрд рублей.