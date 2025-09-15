Путин вспомнил об истоках Роспотребнадзора во времена Ивана Грозного

Глава государства напомнил об Аптекарском приказе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул давнюю историю санитарно-эпидемиологической службы России, уходящей корнями во времена царя Ивана Грозного.

На церемонии открытия по видеосвязи объектов Роспотребнадзора глава государства поздравил сотрудников ведомства с отмечаемым сегодня профессиональным праздником, приуроченным к дате образования санитарно-эпидемиологической службы 15 сентября 1922 года.

"Но мы знаем - вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, - на самом деле история гораздо более давняя, еще со времен Ивана Грозного, Аптекарский приказ, по-моему, был создан соответствующим решением тогда. Вот с тех пор", - заметил президент.

День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора отмечается в России ежегодно 15 сентября. В этот день в 1922 году был утвержден декрет "О санитарных органах Республики", согласно которому началось создание сети санитарно-эпидемиологических станций в стране.