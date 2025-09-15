Экспозицию можно будет посетить до 10 ноября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве 24 сентября представит зрителям выставочный проект "80 лет под знаком Победы", сообщили ТАСС в пресс-службе музея. В создании экспозиции приняли участие 15 партнеров, в том числе девять федеральных и региональных музеев, предприятия, общественные организации.

"В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы представляем проект, который показывает, чего смогла достичь страна благодаря Великой Победе. Мы сделали акцент на главных, самых ярких событиях и достижениях каждого из восьми послевоенных десятилетий", - отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, чьи слова передают в пресс-службе.

Свыше 200 раритетов из фондов Музея Победы и организаций-партнеров будут показаны на площади свыше 500 кв. м. "Каждое из послевоенных десятилетий посвятят областям, где были достигнуты выдающиеся успехи, - атомной промышленности, космосу, строительству, спорту, культуре и другим", - подчеркивают в музее. Например, зрители увидят плащ ученого Сергея Королева, вещи строителей Байкало-Амурской магистрали, макеты атомных и гидроэлектростанций, первые отечественные ЭВМ, театральные костюмы и олимпийскую символику, а также медали сборной России по шахматам. "Триколор" в свою очередь подготовил раздел о развитии спутникового телевидения в России с 2005 по 2015 год, демонстрируя эволюцию качества изображения от SD до Ultra HD.

Также на выставке будет представлена фотолетопись ТАСС, которая проиллюстрирует ключевые события в истории нашей страны - от масштабного жилищного строительства и освоения целины до Олимпиады-80 и Фестиваля молодежи 1985 года, от функционирования орбитальной станции "Мир" до возведения Крымского моста, а также от Олимпиады в Сочи 2014 года до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Экспозицию можно будет посетить до 10 ноября 2025 года. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.