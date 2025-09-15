Президент России указал, что в Донбассе люди продолжают жить в непростых условиях

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину уделять особое внимание работе Роспотребнадзора в Донбассе, где люди продолжают жить в непростых условиях.

"Денис Владимирович, понятно, что это территориальные подразделения федеральной службы, федерального агентства, но просил бы вас, конечно, уделять должное внимание таким структурам, хоть они и являются федеральными, но работают в интересах граждан, проживающих на конкретной территории, в данном случае [в] Донецкой Народной Республике", - обратился Путин к Пушилину в ходе открытия новых объектов "санитарного щита" в некоторых регионах РФ.

Президент отметил, что эти структуры всегда находятся в поле зрения руководителей регионов.

"Но просто обращаю внимание на то, насколько это важно, особенно в тех непростых условиях, в которых еще живут, работают люди в Донецкой Народной Республике, в Луганской [Народной Республике], в Херсонской, в Запорожской областях. Мы понимаем, с чем это связано", - резюмировал глава государства.