Официальный представитель МИД России напомнила, что весной накануне Дня Победы в российском дипведомстве была представлена выставка "Их подвиг бессмертен"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность информационному агентству ТАСС за работу по презентации тематических фотовыставок, отметив их огромную популярность.

"Хотела бы отдельно сказать слова благодарности агентству ТАСС за работу по предоставлению тематических фотовыставок. И если раньше это были фотовыставки, которые мы могли только презентовать физически - на площадках международных организаций, в наших посольствах, в культурных центрах, то сегодня границ у этого нет. Потому что мы их, благодаря совместной работе с ТАСС, представляем в онлайн-формате, они имеют огромную популярность", - отметила дипломат в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту международного медиатура "Дорогами Победы".

Она напомнила, что весной накануне Дня Победы в российском дипведомстве была представлена, в частности, подготовленная с использованием фотоархива ТАСС выставка "Их подвиг бессмертен". Эскпозиция при содействии российских диппредставительств была продемонстрирована и за рубежом, в том числе в странах Запада.