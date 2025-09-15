На выборах глава региона набрал 83,85% голосов избирателей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с победным результатом на выборах губернатора Оренбургской области и пожелал удачи в работе.

Речь об этом зашла на церемонии открытия объектов "санитарного щита" в некоторых регионах. Когда на связь вышла Оренбургская область, Путин, в частности, поинтересовался у врио губернатора результатами выборов. И, выслушав его, добавил: "Поздравляю вас, удачи".

Солнцев рассказал президенту РФ, что выборы в регионе "прошли нормально" и поблагодарил главу государства за доверие. Он также пообещал российскому лидеру развивать регион. "Все прошло нормально, 49% явка, пока, по предварительным данным, 84% проголосовало за Солнцева Евгения Александровича. <…> Будем оправдывать доверие и развивать регион доверенный вами", - сказал он.

26 марта 2025 года Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области. На состоявшихся в сентябре выборах главы региона Солнцев одержал победу, набрав 83,85% голосов избирателей. До этого Солнцев работал в правительстве Донецкой Народной Республики, с 2023 года занимал должность председателя правительства ДНР.