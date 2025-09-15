В регионе реализуется свыше 30 мер поддержки участников специальной военной операции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно направят более 4 млрд рублей на меры социальной поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"С учетом непростой экономической ситуации на заседании правительства Югры рассмотрели проект закона о корректировке бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с приоритизацией социально значимых направлений. По госпрограмме "Социальное и демографическое развитие" дополнительно направим 3,7 миллиарда рублей на предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям", - отметил глава региона.

По его словам, также будет дополнительно выделено муниципалитетам 624 млн рублей на первоочередное переселение из аварийного жилого фонда и предоставление субсидий на приобретение жилья участникам СВО и их семьям в этом году. Кроме того, в регионе распространено право на получение мер поддержки для многодетных семей вне зависимости от факта обучения старшего совершеннолетнего ребенка до достижения им возраста 23 лет, если он является инвалидом с детства I или II группы и имеет 2 или 3 степень выраженности ограничения способности к трудовой деятельности либо является участником СВО, не состоящим в зарегистрированном браке. В случае его гибели право на меры поддержки будут предоставляться такой семье до достижения следующим по старшинству ребенком 18 лет или 23 лет при условии его очного обучения.

В Югре реализуется свыше 30 мер поддержки участников СВО, в числе которых компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата на газификацию жилья, выплаты детям при поступлении в учебные заведения, юридическая помощь, комплексное сопровождение при получении ранений, переселение в первоочередном порядке из аварийного жилья.