Попова: развитие синтетической биологии создает угрозы появления инфекций

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Развитие синтетической биологии может нести новые риски для биобезопасности страны, распространение инфекций происходит в тех регионах, где ранее не наблюдалось. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"До 2030 года мы несколько пересмотрели свои подходы, потому что очень быстро развиваются технологии и быстро меняется мир. Сегодня мы видим новые риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было, с возникновением новых инфекций, с реакцией недружественных нам стран и с развитием синтетической биологии", - сказала она на церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в ряде регионов страны.

Попова уточнила, что 15 сентября в эксплуатацию вводятся объекты, в том числе муниципального уровня. "Муниципальные объекты - это Волноваха и Мариуполь Донецкой Народной Республики. Большие лабораторные комплексы в столицах субъектов - Оренбурге и Воронеже. И научные учреждения - Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора и противочумная станция в городе Симферополь", - отметила глава ведомства.