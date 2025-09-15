Помощник президента России отметил, что контент в национальном мессенджере и Telegram будет дублироваться

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский создал свой канал в национальном мессенджере Мах.

"Очень ценю каждого своего подписчика в Telegram (как и в Rutube, и в VK, и в YouTube и т. д.). Но появляются новые быстро развивающиеся площадки. Теперь есть Max", - говорится в сообщении в Telegram-канале Мединского.

Он отметил, что контент в национальном мессенджере и Telegram будет дублироваться. "Кому где удобней", - добавил он.