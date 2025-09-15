Теперь нет нужды тратить время на то, чтобы доставить необходимые материалы в Донецк или другой регион, сообщил глава республики Денис Пушилин

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Обустройство современных подведомственных Роспотребнадзору лабораторных центров в Мариуполе и Волновахе позволит проводить исследования на месте, не отправляя материалы в другие города, доложил глава республики Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину, который по видеосвязи открыл объекты в регионе.

"Мы теперь видим, что благодаря этим лабораториям и в Мариуполе, и в Волновахе теперь не нужно тратить время на то, чтобы доставить необходимые материалы в Донецк или другой регион. Все можно делать по месту, причем качественно и быстро", - сказал Пушилин.

Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии в ДНР в Докучаевске, Великоновоселковском, Волновахском и Кураховском округах Ирина Лопатина отметила, что в новом административно-лабораторном корпусе в Волновахе смогут проводить в 2,5 раза больше исследований.

Путин по видеосвязи открыл лабораторные и исследовательские центры в нескольких российских регионах. В частности, в Мариуполе открылся восстановленный административно-лабораторный корпус центра.