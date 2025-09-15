Новый противочумный центр в Крыму позволит троекратно увеличить мониторинг

За последние 11 лет в регионе не допущено вспышек природно-очаговых болезней, не зарегистрировано особо опасных инфекций, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Лабораторные мощности нового противочумного центра в Крыму позволят троекратно увеличить плотность мониторинга, сократить сроки получения лабораторных исследований и расширить перечень биологических патогенов. Об этом в ходе открытия новых объектов "санитарного щита" в нескольких регионах РФ, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"Лабораторные мощности комплекса представлены современным российским оборудованием, позволяют практически в три раза увеличить плотность мониторинга, значительно сократить сроки получения лабораторных исследований, значительно расширить перечень биологических патогенов, а следовательно реагировать на любые вызовы и биоугрозы на новом уровне", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что за 11 последних лет в Крыму не допущено вспышек природно-очаговых болезней, не зарегистрировано особо опасных инфекций. Пеньковская отметила, что оборудование центра позволит безопасно и автономно проводить лабораторные исследования при любой чрезвычайной ситуации.

"Лабораторный комплекс, на территории которого мы находимся, выстроен за два года, здесь использованы отечественные строительные и отделочные материалы, 50% из которых произведены на территории полуострова. Здание имеет высокотехнологичное инженерное обеспечение, уникальную систему очистки воздуха, систему термического обеззараживания стоков. И, что не мало важно - резервные системы жизнеобеспечения. Все это позволяет абсолютно безопасно и автономно проводить лабораторные исследования при любой чрезвычайной ситуации", - резюмировала Пеньковская.

Церемония открытия новых объектов "санитарного щита" в ряде регионов РФ состоялась с участием президента РФ Владимира Путина. Новый современный противочумный центр построили в Симферополе. Он поможет контролировать эпидемиологическую обстановку по особо опасным инфекциям в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. Центр построен на участке, где до 2014 года планировалось строительство иностранных лабораторий.