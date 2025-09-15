В судебном заседании стало известно, что в деле Яшина есть справка, согласно которой обвиняемый является лицом без гражданства

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве направит в МВД РФ запрос для установления гражданства бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (внесен в реестр иноагентов), ранее помилованного президентом России. Передает корреспондент ТАСС из зала мирового суда.

"Направить запрос в ГИАЦ МВД", - огласила решение судья.

В судебном заседании стало известно, что в деле Яшина есть справка, согласно которой обвиняемый является лицом без гражданства.

Яшин обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений).

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Яшина в розыск. Министерство юстиции РФ 22 июля 2022 года внесло Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Позже это решение утвердил Мосгорсуд. Яшин отбывал наказание в одной из колоний Смоленской области. В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего муниципального депутата. В отношении Яшина также было возбуждено дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете).