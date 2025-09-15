Как отметил глава республики, в рамках сотрудничества Украины и НАТО были выделены деньги на проведение подобных испытаний

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе открытия новых объектов "санитарного щита" в нескольких регионах РФ поблагодарил президента РФ Владимира Путина за ситуацию, связанную с предотвращением попытки создания Украиной по согласованию с НАТО на территории полуострова лаборатории по созданию биологического оружия.

Лабораторные мощности нового противочумного центра в Крыму позволят троекратно увеличить плотность мониторинга, сократить сроки получения лабораторных исследований и расширить перечень биологических патогенов. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"Благодаря вашему решению от 2014 года - вы поддержали крымчан - вы избавили нас от угрозы того, что в Крыму могла быть создана лаборатория по созданию биологического оружия - в рамках сотрудничества Украины и НАТО были выделены уже финансы на это, на проведение здесь подобных испытаний", - сказал Аксенов.

Касаемо открытия в Крыму противочумного центра глава региона отметил, что это полноценный мощный исследовательский институт, стоимость объекта составила 2,6 млрд рублей.

Церемония открытия новых объектов "санитарного щита" в ряде регионов РФ состоялась с участием президента РФ Владимира Путина. Новый современный противочумный центр построили в Симферополе. Он поможет контролировать эпидемиологическую обстановку по особо опасным инфекциям в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. Центр построен на участке, где до 2014 года планировалось строительство иностранных лабораторий.