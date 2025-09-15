Октябрьская железная дорога предпринимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных электропоездов произошел на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и МЦД-3. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В 15:42 на участке Зеленоград-Крюково-Москва по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов МЦД-3. В настоящее время в пути следования задерживается 10 пригородных поездов в сторону Москвы до 20 минут. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - говорится в сообщении.