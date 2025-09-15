Форум пройдет в Архангельске с 30 сентября по 3 октября

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Цифровые недели стартовали для участников форума молодых ученых "Полюс", который пройдет в Архангельске с 30 сентября по 3 октября, сообщили ТАСС организаторы.

В проекте принимают участие 400 молодых ученых, они обсудят разные темы: от психологии кино до развития Севморпути. В дни цифровых недель участники форума начнут работу в командах своих образовательных треков, познакомятся с механикой сессии стратегического планирования "Комплексное развитие Северного морского пути: технологии будущего, арктический социум, экономика", узнают о возможностях развития своих проектов с конкурсом Росмолодежь.Гранты.

"Цифровые недели являются началом и важной частью всей программы форума "Полюс". Онлайн-этап создаст единое смысловое пространство для всех участников - в эти дни пройдет знакомство с программой и ценностями мероприятия, погружение в сессию стратегического планирования. Именно здесь мы заложим основу одной из главных задач форума - показать широкий спектр возможностей для молодых ученых в России", - сказал директор форума Олег Минчук.

В онлайн-этапе три направления: "Популяризаторы", "Исследователи" и "Первые". Лекции прочитают эксперты "Полюса": режиссер и продюсер документального и научного кино, сооснователь и художественный руководитель проекта "Лаборатория научного кино 2.0" Юлия Киселева, теоретик кино Антон Полуэктов, руководитель фиджитал-проекта научного волонтерства "Удобный город" Дарья Касьянова.

Для участников цифровых недель пройдут грантовые консультации, направленные на поддержку проектов, которые молодые ученые будут защищать на форуме. Образовательная часть очного формата будет посвящена приоритетным направлениям научно-технологического развития России, 80-летию атомной промышленности страны и 500-летию начала освоения Россией Севморпути.

Организаторы форума - центр молодых исследователей "Полюс" и Росмолодежь, генеральный партнер - ОЭЗ "Алабуга", официальный партнер - нефтегазохимическая компания "Сибур".