Транспортный объект строится практически с нуля - на месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский городской вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных хабов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что транспортный объект, созданный практически с нуля, станет опорной точкой ежедневных поездок для более чем 200 тыс. жителей районов Лефортово и Таганский.

Собянин добавил, что ведется монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса. Платформы будут оснащены навесами, а переходы - лифтами для маломобильных пассажиров.

Он подчеркнул, что на МЦД совершается до 1,6 млн поездок в рабочий день.