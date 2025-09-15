В первой половине недели в Центральную Россию и, в том числе столичный регион, с южными ветрами по западной периферии антициклона будет поступать теплый воздух

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Желтый погодный уровень объявили в Москве до вечера четверга, 18 сентября, в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В период до 23:00 мск четверга местами в столице высокая пожарная опасность, достигающая четвертого класса", - сказал собеседник агентства. По его словам, аналогичный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, объявлен по той же причине и на территории Подмосковья, но в регионе он действует до 02:00 мск пятницы, 19 сентября.

Собеседник агентства напомнил, что в первой половине недели в Центральную Россию и, в том числе столичный регион, с южными ветрами по западной периферии антициклона будет поступать теплый воздух. "Со среды обширный атлантический циклон выйдет на северо-запад Европейской России, его атмосферные фронты окажут влияние на погоду столицы - появится более плотный облачный покров, пройдут небольшие дожди, а ночи станут менее прохладными, днем прогрев воздуха будет ограничен", - отметили в Гидрометцентре РФ.

В целом, как подчеркивают специалисты, в течение недели прогнозируются колебания температуры в небольших пределах, превышающих норму.