В 2024 году мероприятие посетили более 50 тыс. человек

МАЙКОП, 15 сентября. /ТАСС/. Почти 70 тыс. гостей посетили четырнадцатый двухдневный фестиваль адыгейского сыра, который прошел на Даховской поляне у подножия хребта Уна-Коз в горной части Адыгеи в минувшие выходные дни. Это рекордное число, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Фестиваль адыгейского сыра в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых значимых и популярных событий нашего региона. Главный гастрономический фестиваль посетило рекордное количество гостей из разных регионов России - почти 70 тысяч человек! Искренний интерес участников этого колоритного мероприятия помогает нам из года в год делать этот праздник масштабнее, веселее и вкуснее", - написал глава Адыгеи.

Кумпилов поблагодарил всех организаторов, органы исполнительной власти, коллективы муниципалитетов, организаций и предприятий-производителей молока и сыра, волонтеров, а также всем участников фестиваля за создание по-настоящему праздничной атмосферы, которая подарила яркие впечатления как жителям республики, так и ее гостям. Фестиваль, отметил он, прошел на высоком уровне при поддержке служб, которые обеспечили безопасность - МВД, МЧС, Росгвардии и ГИБДД.

Большая Даховская поляна, где проходит фестиваль, собирает в начале сентября в Адыгее множество туристов из разных регионов страны. Гости выбирают республику не только для активного отдыха в горах, но и для знакомства с историей, культурой, национальными традициями, кухней. Фестивальная площадка представляет собой своеобразный этногородок, где все муниципалитеты региона разворачивают свои стилизованные подворья, и в каждом можно понаблюдать за приготовлением адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд и угоститься. В этом году, наряду с подворьями городов и районов республики, впервые развернули свои подворья и два муниципалитета Краснодарского края. Работали фуд-корты, ярмарка, где гости приобретали сыр и другую экологически чистую продукцию, которая производится только в Адыгее.