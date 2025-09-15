Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" считают, что автоматический перерасчет должен быть введен при массовых сбоях

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при его длительном отключении.

Депутаты отметили, что сейчас, чтобы получить перерасчет, абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору. Этот механизм, по мнению парламентариев, был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов.

"Мы предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что такой механизм "восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги", а также укрепит доверие к цифровым сервисам.